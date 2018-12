La impresionante muestra de amor de Nicolás Cabré a Laurita Fernández

Laurita por el último programa y le dedicara a su novia una tierna e inesperada muestra de amor. Nicolás Cabré acaba de sorprender a todo el mundo luego de que llamara a la radio apor el último programa y le dedicara a su novia una tierna e inesperada muestra de amor.

"Hola. Estoy tratando de comunicarme con el amor de mi vida", dijo cuando la rubia atendió el llamado.

"¡Ay! ¡Hola mi amor, qué sorpresa!", contestó ella.

"Lo hago rápido porque estoy grabando. Sabés que no soy de hacer estas cosas, que me pongo nervioso y me da vergüenza, pero me llamaron y me dijeron que intente sorprenderte y saludarte en el último día", comentó Nico.

"Es un lugar que disfrutás mucho y te hace bien. Te sirvió de refugio muchas veces. Me están dando la oportunidad de formar parte de un momento que para vos va a ser inolvidable", declaro el actor.

"Acá estoy para decirte que te amo y que te admiro mucho. Te felicito y es un placer acompañarte, es un orgullo estar al lado tuyo y en tu vida. No te voy a desear suerte en lo que venga porque no lo necesitás, porque sos una laburadora impresionante", continuó Cabré.

"Es un orgullo compartir la vida con vos y ojala esté a la altura para compartir con vos este momento, otros, y el resto de nuestras vidas. Es una alegría", concluyó.

