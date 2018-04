La impactante respuesta de Jimena Barón cuando le preguntaron: "¿Vidal o Cristina Kirchner?"

Jimena Barón estuvo este martes en Cortá por Lozano y lejos de la típica entrevista donde la actriz es llamada a hablar sobre su separación de Juan Martín del Potro, la también cantante se jugó al responder sobre política. estuvo este martes en Cortá por Lozano y lejos de la típica entrevista donde la actriz es llamada a hablar sobre su separación de Juan Martín del Potro, la también cantante se jugó al responder sobre política.

En ese marco, Barón, ofreció una particular definición cuando la conductora del programa le dio a elegir entre María Eugenia Vidal o Cristina Kirchner.

"Me siento conchuda como Cristina pero me gusta más Vidal", arrancó Jime. Y explicó, sobre la ex mandataria: "Es magnética, es una mina que te dice que esa planta es de verdad y al día siguiente te la querés comprar. Tenía una cosa muy fuerte, muy atractiva, inteligente y capaz. Políticamente no voy a opinar lo que pienso de ella".

Luego, al referirse a la gobernadora bonaerense, respondió que: "Vidal es una mina agradable, que la querés escuchar, que te dan ganas de creerle, pero es difícil porque pasa el tiempo y no cambia nada. También tiene una cosa de power, fuerte...".

"Detesto la política en un país donde son distintas versiones de lo mismo. Son todos medio amigos y a nosotros nos venden el Boca-River, y caemos pensando que hay cosas diferentes", concluyó Jimena Barón, sobre la grieta.

No te pierdas el video de esta nota!

Embed