La hija de Facundo Saravia después de "PH": "Papá fue demasiado grande para esa mesa"

Facundo Saravia fue uno de los invitados del programa "PH" que conduce Andy Kusnetzoff y que sale cada sábado por la pantalla de Telefe. El cantautor compartió mesa con Sebastián Wainraich, Verónica Llinás, Flavio Azzaro, Julieta Ortega y Catherine Fulop.





Uno de los temas a charlar era la legalización del aborto, ley que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y en pocas semanas se votará en la de Senadores para ver si se convierte en ley o vuelva a la cámara baja.

Todos los integrantes de la mesa estaban a favor de legarlizar el aborto en nuestro país y de hecho muchas actrices fueron las portavoces de esta lucha. Sin embargo, cuando llegó el turno de Facundo Saravia, el cantautor sostuvo que estaba a favor de la vida, lo que provocó un intercambio con algunos de los presentes:





Facundo vio el programa y no le gustó para nada lo que pasó al aire. Martina Saravia no dudó en hacer un descargo en su cuenta de Instagram:





"Ayer en el programa Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff no le dieron a mi papá el lugar para expresarse y dar su opinión. Más allá de mi punto de vista personal, creo que no tiene mucho sentido el nombre del programa si después van a caer en el proselitismo y no respetan ni dan lugar a que se expresen", puso Martina.

Y agregó: "La gente cree que por hablar más fuerte tiene la razón y mi papá fue muy respetuoso en sus formas. Más allá de la opinión que pueda tener cualquiera, el respeto no se tiene que perder nunca. Mostró su grandeza en su silencio".





"Lección del día: podés tener la opinión que te pinte pero no hay necesidad de ningunear, hablar con superioridad y faltar el respeto a nadie (más siendo una persona muy grande). Papá fue demasiado grande para esa mesa. Y agradezco haber nacido en esta familia que me enseña día a día lo que es el respeto", sentenció.