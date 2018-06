La gran confesión: Karina La Princesita contó qué siente por el Kun Agüero

Cristina Pérez, para "Telefe Noticias", Karina La Princesita hizo su gran confesión: contó qué siente por Sergio "Kun" Agüero, quien fue su pareja durante algo más de cinco años. En una charla con, parahizo su gran confesión: contó qué siente por, quien fue su pareja durante algo más de cinco años.





"¿Superaste lo del Kun?", preguntó Cristina Pérez. Tras un momento de duda, Karina respondió: "Sí, porque hablábamos mucho nosotros en su momento. Y sí, estoy bien. Estuvimos cinco años y medio juntos, un montón. Se pasó rápido también, cuando uno disfruta mucho algo se te pasa rápido".





Luego, cuando la periodista le planteó que "se veía que se amaban mucho", la cantante admitió: "Sí, la verdad que sí. Y el cariño no se va". Enseguida, añadió que ella lo sigue "queriendo" a él y él, a ella. Pero aclaró: "Queriendo, eh... No dije amando".





"¿Fue el amor de tu vida él?". En esa instancia, La Princesita sorprendió a todos con su contestación, pura sinceridad. "Hasta ahora, sí -dijo-. Bah, hasta ahora, no, porque sé que va a ser siempre porque te das cuenta cuando sentiste lo máximo que podés llegar a sentir y ya está. Pero bien, fue una linda experiencia". Cristina le hizo después la pregunta del millón:. En esa instancia, La Princesita sorprendió a todos con su contestación, pura sinceridad.sí -dijo-





"¿Sentís que él es lo máximo que amaste?", indagó la conductora del noticiero de Telefe. "Sí, como hombre, sí -confesó Karina-.No se lo conté a nadie, pero sí. No me arrepiento, está bien".





Mirá!