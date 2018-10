La furia de Sol Pérez con Marcelo Longobardi: "Le molesta que las mujeres seamos más que un culo"

Sol Pérez salió este miércoles a defenderse de las declaraciones de Marcelo Longobardi y Jorge Lanata, quienes en el pase de sus programas en Radio Mitre, se rieron de la ex chica del clima, cuando el primero se preguntó en sorna por la carrera de la rubia. "Si tiene que llenar un trámite, ¿qué profesión pone?". salió este miércoles a defenderse de las declaraciones dequienes en el pase de sus programas en, se rieron de la ex chica del clima, cuando el primero se preguntó en sorna por la carrera de la rubia.

Por supuesto, Solcito no se quedó callada y arremetió en Twitter contra Longobardi.

"Marcelo Longobardi ya que para el señor tenés que tener culo chato para tener una profesión, le cuento que yo hago radio igual que él, conduzco un programa, soy panelista, hago teatro y estoy en el 'Bailando'. ¿Piensa que todo eso es por mi culo nada más? Qué poco inteligente", arrancó la modelo, sin piedad.

Y continuó: Luego, continuó: "Además, soy estudiante de abogacía. Me parece que al machista asqueroso este le molesta que las mujeres seamos más que un culo. Y señor, voy a seguir mostrando el culo porque soy libre y una foto no me determina. Puede tener el título que quiera pero es un ignorante. Besos". ¡Tremenda!

