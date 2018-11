La furia de Nicolás Cabré cuando le preguntaron por el escándalo entre Laurita Fernández y Flor Vigna

Laurita Fernández y Flor Vigna protagonizaron un gran escándalo luego de que la actriz de Mi hermano es un clon subiera a Instagram una foto en la que aparece abrazada en la cama con el personaje de Mateo, que interpreta Cabré. Según detalló la actriz, su fin era promocionar la tira que no tiene un buen promedio de rating.

Este jueves, por primera vez, Nicolás habló del tema y, de alguna manera, terminó por confirmar que había intervenido para que no aparecieran ese tipo de imágenes en las promociones de los capítulos de la ficción producida por Pol-Ka.

"Hay cosas que las hablo en privado. Hay cosas que yo las hablo en los lugares en los que las tengo que hablar", arrancó a decir en ciclo El Club de la mañana, por Ciudad Magazine.

Y agregó: "Obviamente, hay cosas que me molestan y no comparto ciertas maneras. Me parece que hay formas de hacer televisión o de promocionar que yo no comparto. Pero no quiero hablar de esto y lo que tuve que hablar lo hablé en donde lo tenía que hablar", dijo Nico.

Pero las cosas terminaron de la peor manera, cuando Cabré se enfureció por las preguntas sobre este tema.

"Uno puede estar más relajado pero siguen haciendo las mismas pelotudeces que ahora. Te dicen vamos a hablar de running y terminan hablando de cosas que no tenía ganas", expresó furioso.

"Cualquiera dice cualquier cosa, ya no existe palabra, privacidad, no existe absolutamente nada. Pero es así como se manejan las cosas hoy", finalizó.

