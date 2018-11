La furia de Mariano Iúdica por las inundaciones y la inseguridad

Este martes, en el arranque de Polémica en el bar, Mariano Iúdica se mostró enfurecido e indignado con los políticos, tras los calamitosos acontecimientos que sobrevinieron tras las intensas lluvias que azotaron el país durante el fin de semana. De la misma manera, el conductor, se refirió a la inseguridad.

"Es muy difícil empezar este programa... más en el día que he tenido yo, que tengo que llevar esta mesa... Me cuesta mucho, mucho, mucho... encontrar razones para no estar absolutamente amargado, compungido, desorientado y muy enojado", comenzó Mariano.

"Es muy difícil vivir en este país para la gente que paga los impuestos y para la gente que trata de tirar del carro. Hoy, vimos al mediodía a gente inundada en La Matanza... no eran planeros, ni choripaneros... ni gente que tiene 500 hijos por la AUH", continuó.

"La señora que lloraba en cámara con los pies abajo del agua con su hijo a upa en ese barrio donde también se murió un bebé porque se cayó de la cama y había tres metros de agua. Y pasó debido la madre no se quiso evacuar porque tiene miedo que le roben los rastreros hijos de puta que roban cuando la gente está inundada", señaló.

"A ver si entienden en qué país estamos viviendo. La señora que salió hoy en Involucrados que lloraba y decía 'estamos olvidados' es una señora que paga cuatro mil pesos de luz, no está enganchada, no está choreando nada. El marido trabaja como cualquiera de nosotros. Si ella se llega a olvidar un día de pagar la luz, olvídate que a los cinco minutos se acuerdan enseguida que ella vive ahí y le cortan la luz, el gas o el cable", disparó.

Luego, mencionó el tema de la inseguridad: "Tras cartón, tenemos que estar viendo lo que está pasando en Villa Ballester donde un padre le quiere sacar los ojos al asesino de su hija... ¿y sabe que señor? yo le presto la cuchara. Y, además, balearon a una nena de tres años en el medio de un tiroteo", siguió.

Para finalizar, Iúdica se preguntó: "¿No puede haber un poco de humanidad entre los políticos y parar con las mezquindades ¿No se pueden juntar Verónica Magario y María Eugenia, ponerse las botas, caminar juntas y encontrar soluciones?".

