La furia de Lorena Scioli contra Gisela Berger: "Quiero ver a mi hermanita"

Daniel Scioli, volvió a la carga desde las redes sociales contra Francesca. Lorena Scioli , hija de, volvió a la carga desde las redes sociales contra Gisela Berger , ex de su padre y madre de





Lorena, sin nombrarla, le dedicó varios mensajes a la modelo y ex pareja de su padre, ya que se queja que no puede ver a la pequeña Francesca.





"Pamela a la tarde", América. La interna entre Lorena y Gisela viene de hace tiempo. El tema fue tratado al aire en el ciclo. La interna entreviene de hace tiempo.





"La gran madre", llama Lorena a la rubia. "El padre me miente y la “gran madre” me bloquea. Quiero ver a mi hermanita. Qué me sugieren?", lanzó la hija del ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires.





"A la “gran madre” alguien le debería enseñar que por nuestros/as hijos/as muchas veces hacemos cosas que no son de nuestro total agrado", expresó en otro mensaje.





Embed Una pena que mi hermanita no haya compartido con nosotros este momento tan especial. Bautismo #Felipe. Lamento que haya adultos tan mezquinos pic.twitter.com/FSny9u0I9y — Lorena Scioli (@LorenaScioli) 5 de mayo de 2019



Embed A la “gran madre” alguien le debería enseñar que por nuestros/as hijos/as muchas veces hacemos cosas que no son de nuestro total agrado — Lorena Scioli (@LorenaScioli) 7 de mayo de 2019



Embed Primero hay que acomodar la escala de valores, sino no esperes que la vida te premie con aquello que desees — Lorena Scioli (@LorenaScioli) 10 de mayo de 2019



