La furia de Karina La Princesita tras un show: "Lo mío no es política, a mí me importa la gente"

Lomas de Zamora. Karina La Princesita denunció el mal momento que vivió tras un show que realizó en el partido de





La cantante tropical no aguantó su enojo y realizó un fuerte descargo a través de las redes sociales ante la consulta de sus fans.





La artista cantó en la Plaza Grigera de la localidad bonaerense, en el cierre del festival realizado en homenaje al mes de la mujer. Sin embargo, no todo salió como lo esperado.





Desde las redes contó que en el show que se la contrató al finalizar la hicieron irse sin contener a la gente que la había ido a ver, por lo que todo terminó en un disturbio, que puso en peligro a sus fanáticos.

"Hay cosas qué hay que ignorar pero estas no. Porque lo mío no es política... Yo sólo quiero que la gente esté bien. Así no me lleven más. Otro no diría nada para no perder un show. Yo sí", comentó.





"No llevé el problema para donde usted quiere porque todos entendieron todo. La única que queda mal acá es usted. Conmigo ese jueguito sucio de tergiversar no!", le contestó a otro usuario.

"Y le cuento que tanto de la municipalidad como de la intendencia no saben cómo pedirme disculpas por qué yo no miento en nada. Hasta se hacen cargo de los daños de la camioneta y tengo derecho a expresarme. Más aún sabiendo que lo único que me puso mal fue que la gente esté bien", fundamentó.





"Ahora entiendo todo. Yo también escribí que quizás los que organizaron no estaban ni enterados. La gente que la pasó muy mal le importa a ud? O solo le imagen de quienes deben garantizar que esto no suceda? Yo no me caso con nadie señora A MI ME IMPORTA LA GENTE", expresó enojada ante algunos comentarios que le llegaban.

