Enrique Porcellana, el actor que protagonizó la popular propaganda del postre Danette, tuvo que salir a aclarar una falsa noticia en las , el actor que protagonizó la popular propaganda del postre, tuvo que salir a aclarar una falsa noticia en las redes sociales que indicaba que había fallecido.





"Pelotudo, porque no dejas de publicar idioteces, no tenés otra cosa que hacer?", lanzó caliente el actor.









Embed Pelotudo, porque no dejas de publicar idioteces, no tenés otra cosa que hacer? https://t.co/WAuwFLLizv — Enrique Porcellana (@quiqueporcelana) 19 de octubre de 2018



Embed señor danette no se enoje conmigo https://t.co/R3IHhpW6t6 — Lo Sinson (@notafaso) 19 de octubre de 2018



Luego, desde Facebook , emitió un comunicado para dejar en claro el tema y manifestar su bronca con esta versión que corrió.

"Hay un tarado/a que esta haciendo circular esta noticia por Twitter y ya me llamó un móntón de gente y familiares asustados, creyendo que me pasó algo", comentó Porcellana.



"Dos cosas, este onanista no tiene otra cosa que hacer, en su pobre vida? Y por otro lado, y tomándolo con buen humor me hace propaganda gratis el/la muy pelotudo/a y en estos momentos de malaria no está nada mal", siguió.



"Y a parte y para tranquilidad de todos, más allá de algunos llamados que recibí de gente que no conozco, en caso de morirme voy a avisar con 48 hs de anticipación. Besos y VIVA LA VIDA!!!!!", cerrró.





Embed