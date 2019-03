La furia de Cubero por la decisión de Nicole de llevarse de viaje a las nenas

Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes agrandaron la grieta que los mantiene enemistados tras la ruptura de la pareja. El último fin de semana no fue uno más para, quienes agrandaron la grieta que los mantiene enemistados tras la ruptura de la pareja.

Todo comenzó cuando el futbolista de enteró que el viernes, Nicole había viajado a Salta con las nenas, las cuales se reincorporarían al colegio recién el jueves.

"A mí Nicole nunca me dijo que se iban a Salta, ni tampoco que las chicas no iban a estar conmigo el martes y miércoles que son los días que me corresponden. Todo esto saltó porque hablé por teléfono con una de ellas", le aseguró el futbolista a su entorno más íntimo.

Además de no haberle avisado del viaje, Cubero tenía planeado asistir junto a las niñas al estreno de Nuevamente Juntos, en la Avenida Corrientes, obra de la que Mica Viciconte -pareja de Cubero- forma parte.

"No sé qué le está pasando a Nicole pero me pone muy nervioso", expresó Poroto en una nota con Ángel de Brito en el ciclo que conduce por CNN Radio Argentina. Y agregó: "No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas".

"Lo hemos acordado en un convenio que no se respeta y eso me pone mal", aclaró luego.

Y relató una situación ya vivida con su ex: "Una vez me pasó que tenía entradas de cine para ir con mis hijas y Nicole no me las dio. Hay un mal manejo de ella con mis hijas. Un día que me tocaba tenerlas no las pude tener y tuve que ir a buscarlas con una escribana".