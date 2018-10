La fuerte respuesta de Fer Vázquez a Agustín Casanova: "No es esa persona honesta y leal que la gente cree"

Agustín Casanova le estaría iniciando una demanda a Casanova estuvo en "Marama", el líder de "Rombai" le dedicó duras palabras a su ex amigo. Tras darse a conocer quele estaría iniciando una demanda a Fer Vázquez por US$ 1,5 millones, de la época en queestuvo en, el líder de "le dedicó duras palabras a su ex amigo.





"Nunca he hablado mal de él, esta es la primera vez que públicamente salgo a decir que se está metiendo conmigo, aunque siento que es una manipulación de Enrique Quinteros, mi ex representante y actual representante de él, que le llenó la cabeza", contó Fer al sitio uruguayo Pantallazo.





Y reconoció: "ShowMatch nos hizo separarnos, ya no tener el mismo diálogo que teníamos y empezó a generar dudas entre nosotros".





"Tengo fe de que la moral de Agustín sea la que la gente piensa que es. Siempre se lo ha visto como una cara honesta y simple y a mí se me ha plantado como el malo de la película, y en parte fue porque no quise decir nada. Se tomó como que el que calla otorga", siguió.





"Agustín no es esa persona honesta y leal que la gente cree, me está haciendo una demanda para sacar una tajada millonaria de un trabajo que no era como dice porque éramos socios", dijo picante sobre Casanova.





"Tengo muchísimas pruebas de que fuimos socios. Espero que se solucione charlando, pero si tenemos que ir a una guerra legal, vamos a ir", finalizó.