Gladys "La Bomba" Tucumana volvió al "Bailando" junto a su hijo Tyago Griffo y apuntó contra todos. En una de las notas que dio le apuntó a Jimena Barón. volvió aljunto a su hijoy apuntó contra todos. En una de las notas que dio le apuntó a





"Y... no me gusta la gente que tiene moño, yo soy de otra época. Yo soy espectadora, estoy en mi casa y veo. Y la veo medio 'rapidonga', es como que encara y dice. Mi opinión no es la opinión de todos, simplemente soy dueña de decir lo que quiera de quien quiera", señaló la rubia.

gladys iglesias 1.jpg







Tras escuchar sus dichos, la actriz y cantante decidió responderle a través de su cuenta de Instagram con una picante frase y una foto muy sensual.





"El moño me lo hago sola y esta noche te voy a buscar, manejo yo también", lanzó desafiante Barón con una foto con mate en mano y en ropa interior.





¿Habrá más cruces?