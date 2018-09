La fuerte historia de Christophe Krywonis con su padre: "Era un pobre tipo"

Christophe Krywonis estuvo anoche en el programa de Andy Kusnetzoff, "PH Podemos hablar" (Telefe) y reveló detalles de su vida, que hasta ahora era desconocidos. estuvo anoche en el programa dey reveló detalles de su vida, que hasta ahora era desconocidos.





En la sección "Punto de encuentro", la consigna fue "Quién creció sin alguno de sus padres", y el cocinero, no dudo en dar un paso al frente para contar su historia.





Christophe contó que lo volvió a ver hace 20 años y cuando Andy le preguntó por qué se había ido, el chef dijo: "No es que se fue, sino que nunca se hizo cargo. No es un mal tipo, es un pobre tipo que nunca asumió su rol de papá". Luego relató que lo crió su mamá y luego su madrina porque se fue muy joven de su casa.





En el 2001 viajó a Francia con su familia y su hija le pidió conocer al abuelo y a la abuela, pero el le explicó: "A la abuela si, al abuelo no, porque no lo quiero ver". Sin embargo, su hija le dijo que los padres son importantes y lo convenció para que lo buscara.





Muy conmovido, y ya con lágrimas en los ojos, relató que lo pudo contactar. Su padre lo recibió en su casa, pero se dio cuenta que era el mismo hombre de siempre. Pero dijo eso le sirvió, para cerrar un capítulo en su vida y allí decidió no tener más relación con su papá.





"Vi que era el mismo hombre de siempre, así que me di vuelta y me fui. Le dejé mi teléfono, le dije: 'Venite si querés'. Pude cerrar la puerta bien, y eso me permitió crecer muchísimo después", contó.