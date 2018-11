La frase que le dijo a Benjamín Vicuña su hijo mayor, tras el fallecimiento de Blanquita

Benjamín Vicuña y Pampita, que por aquella época aún eran pareja, sufrieron el dolor más grande que pueda haber en el mundo: la Blanquita, de tan sólo 6 años, falleció en septiembre de 2012 tras una neumonía hemorrágica. que por aquella época aún eran pareja, sufrieron el dolor más grande que pueda haber en el mundo: la muerte de un hijo. La pequeña, de tan sólo 6 años, falleció en septiembre de 2012 tras una neumonía hemorrágica.

Lo cierto es que ni el actor ni la mamá de la nena, Pampita, se cansan nunca de recordar a su chiquita y, a través de todos los medios que tengan a mano en ese momento, su hijita es evocada por ambos en cada fecha especial.

Esta semana, en una entrevista que le concedió a Caras, Benjamín volvió a hablar de Blanquita y su trágico final: "Pasé momentos de incomprensión, de rabia. De querer renunciar a todo. De desarmarme por completo y empezar a reconstruirme de a poquito. Me alejé de la fe. Extrañé a morir. El trabajo me ayudó a canalizar el dolor. Pero mi madre me dijo un día 'tiene el derecho y el deber de ser feliz'", dijo.

Luego, mencionó una frase que le dijo su hijo mayor: "Uno se reconstruye, el dolor se transforma en amor, aposté a la vida. Y mis hijos me ayudaron. El mayor, Bauti, un día me dijo 'ella está en el cielo y con nosotros'. Y lo sentí así. Y es bonito cuando algo tan doloroso puede ser tu inspiración de vida. Blanca sigue siendo lo más sagrado de mi vida".

"Todos mis hijos son maravillosos. Son muy diferentes entre sí y a la vez cada uno paree tener un pedacito del otro. Blanca es una dulce increíble, que está siempre a nuestro lado. Bautista es un niño con mucha alegría, muy fuerte, Beltrán es juguetón, divertido, alegre, Benicio es exquisito y Magnolia una delicada dulzurita. Teniéndolos a ellos no puedo dejar de honrar la vida", concluyó.

Embed Acompañando al Cacique a la distancia. Una publicación compartida por Benjamín Vicuña (@benjavicunamori) el 31 de Mar de 2018 a las 10:16 PDT