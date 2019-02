La foto que le envió un fan y conmovió a Thalía: "Me movió las fibras del alma"

Thalía se volcó a Instagram con un emotivo texto lleno de sentimiento al ver una imagen que le había enviado un fanático.





"Hoy por la mañana me encontré esta imagen que uno de ustedes hizo y me movió las fibras del alma", comenzó la cantante.





"Entendí que esa niña, de la edad de mi hija Sabrina,11 años, es la que me da la fuerza y la intuición de seguir los pasos de mis sueños", explicó.





"¡Esa niña, llena de alegría, de vida y de ilusiones fantásticas sigue mostrándome que está bien ser auténtico, que está bien ser diferente y que se vale crear... crear música, coreografías, vestuarios y sorpresas para sacarle la sonrisa al público! ", agregó la mexicana movilizada.





"Me encanta ver como después de tantos años en esta carrera maravillosa, ella me sigue recordando las cosas que también a mi me alegran, como el color morado y la tela metálica, el jugar con mi cabello, la travesura de una mirada cómplice, la sonrisa sincera. ¡Ella... mi niña bella! La amo, la admiro y la respeto porque siempre fue fuerte y siempre fue valiente. ¡A pesar de tanto, ella sigue sonriente! ¡Te amo #babyT! Gracias por siempre estar", cerró.