Marley disfruta del mejor momento de su vida viendo crecer a su primer hijo: Mirko. El conductor se encuentra en plena gira por el planeta haciendo su histórico programa "Por el Mundo" en una nueva temporada en Telefe.





"Siesta en una pausa en Taiwan #PorelMundo", escribió Alejandro Wiebe en su cuenta de Instagram en una publicación que cosechó miles de likes y comentarios de sus fans.





Este fin de semana, Marley compartirá su programa con dos invitados muy especiales: Elizabeth "La Negra" Vernaci y el humorista Humberto Tortonese, en el marco de su gira por Asia.





Recordemos que a la familia del presentador se le sumó un nuevo integrante en 2018: se trata de un perro llamado "Bailey" que ya tiene su usuario en la red social de fotos y videos.





"Estoy viendo ahora que hago, si un hermanita o un hermanito. No sé bien qué hacer, no sabía que era tanto trabajo. Aplaudo a todas las madres y padres que se dedican a full a sus hijos", reveló el famoso presentador en su momento sobre la posibilidad de que Mirko tenga un hermanito en un futuro no muy lejano.