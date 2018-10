La foto de la niñez de la actriz y cantante que ahora es una bomba sexy con un profundo mensaje

Jimena Barón dejó por un lado las imágenes sensuales y compartió una tierna foto de cuando era niña en Instagram y la acompañó de una profunda reflexión, posteo que se llenó de likes y comentarios positivos.





"Esta aún niña está demasiado feliz. El show del Opera este domingo me tiene el corazón explotado de felicidad. Estoy rodeada de gente talentosísima a la que admiro profundamente y que además son mis amigos y me hacen reír cada día de mi vida", comentó la actriz y cantante.





"Este proyecto musical que me animé a concertar sin esperanza en un momento bastante infeliz de mi vida, se volvió el regalo más hermoso. Con absoluta sinceridad y desde lo más profundo de mi corazón les agradezco inmensamente a los que están del otro lado bancando mi música, no tengo palabras, al menos sepan que me hacen demasiado bien", agregó emocionada.





Y siguió alentando a todos: "Mujeres, hombres, quien sea que me lea, me siga, me escuche, CUMPLAN SUS SUEÑOS, escúchense, conéctense con ustedes mismos y pregúntense si son felices, si están haciendo lo que les gusta, si tienen algún sueño por cumplir, si antes de irnos de este mundo queda algo con lo que siempre soñaron... H A G A N L O".





"Hoy, mañana a la mañana, cambien lo que sea que haya que cambiar y háganlo. Estamos acá un ratito y siempre vale la pena el salto al vacío hacia los sueños (con paracaídas por si sale mal) pero siempre, SIEMPRE hay que saltar... yo acá en pleno vuelo les digo GRACIAS, de verdad #latonta", finalizó Barón.