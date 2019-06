La figura internacional que confirmó su presencia en los premios Martín Fierro 2019

Premios Martín Fierro, a través de la pantalla de Telefe. Entre las cuarenta y dos nominaciones con las que cuenta el canal de las pelotas, se encuentra el ciclo "La Voz Argentina" como mejor programa de entretenimiento. Este domingo se realizará una nueva edición de los, a través de la pantalla deEntre las cuarenta y dos nominaciones con las que cuenta el canal de las pelotas, se encuentra el ciclocomo mejor programa de entretenimiento.





Ricardo Montaner- jurado internacional del ciclo junto con Sole Pastorutti, Tini y Axel- confirmó su presencia en la galardonada ceremonia, a través de su cuenta de Twitter.





"La Voz Argentina 2019", para la cual ya comenzaron los castings en todo el país. Además, también está confirmada su participación en la nueva emisión de "La Voz Argentina 2019".





El dueño de grandes éxitos musicales como Bésame, Tan Enamorados y Castillo Azul supo mantener vigente a su público y ganar nuevo no sólo con su participación en el ciclo musical de Telefé, sino también a través de su nuevo 24vo álbum de estudio, Montaner, en donde sin dejar de lado su impronta y perfil romántico se animó a jugar con estilos urbanos. Sin ir más lejos, en el video de ¿Qué Vas A Hacer? participaron Lali Espósito y J Balvin, y hace tan solo unas semanas lanzó el video de No Me Hagas Daño, cuyo protagonista es nada más y nada menos que el reggaetonero Nicky Jam.





Con todo, Montaner comenzó el 2019 con dos Estadio Luna Park agotados en tan sólo semanas- el pasado 9 y 14 de febrero- y nuevamente agotó sus entradas para el 21 de junio, anunciando una nueva función para el 20, en donde se espera un show inédito en dónde no sólo repasará sus más grandes hits, sino también los temas de su nuevo álbum. Aún quedan entradas disponibles por sistema ticketportal o en boletería.