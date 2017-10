La famosa que se fumó un porro pensando que era un cigarrillo y su día se convirtió en una pesadilla

Kirsten Dunst narra la desastrosa experiencia que tuvo al fumar un cigarro completo de marihuana, que según ella lo hizo accidentalmente, sin saber que era falso y no de tabaco.

Todo ocurrió mientras rodaba su última película 'Woodshock', en la que la producción le había preparado un cigarrillo de cannabis sin que ella lo supiera, para grabar una secuencia; pero el resultado no fue el esperado, según ella lo narró en el programa de Jimmy Kimmel:

"Le dije a la directora Laura Mulleavy que no me sentía bien, que algo raro me estaba pasando, se me nubló la mente, estaba temblando mucho y de repente empecé a sentir mucho calor...claro, luego vinieron a decirme que había fumado marihuana de verdad, nunca en mi vida me había fumado un 'porro' completo, créeme que esa mierda era muy fuerte".

La actriz perdió todo un día de trabajo, pues tuvo que ser enviada a casa: "Fue un auténtico desastre, nunca antes había experimentado semejante viaje mental, tuve todas las fases emocionales en cadena, lo único que no pude hacer fue filmar la escena, me tuvieron que enviar a casa a descansar". "Fue un auténtico desastre, nunca antes había experimentado semejante viaje mental, tuve todas las fases emocionales en cadena, lo único que no pude hacer fue filmar la escena, me tuvieron que enviar a casa a descansar".



Todo mal!

