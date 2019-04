Mientras disfruta de su presente profesional y personal de la mano de Matilda, su primera hija, Luciana Salazar se convirtió en noticia en las últimas horas por las infracciones que cometió y las deudas que tiene.





En diálogo con el ciclo "Todas las tardes", la conductora habló de las deudas de patente y multas que tiene por mal estacionamiento y alta velocidad.





El Nueve, Lío Pecoraro, y la rubia decidió aclarar lo sucedido. La información fue dada a conocer por el periodista del programa de, y la rubia decidió aclarar lo sucedido.





"No sé. Mal estacionamiento si es en estudio mayor es responsabilidad de estudio mayor porque ellos me tienen que guardan un lugar. O sea, que en ese sentido no entiendo cuál es el mal estacionamiento si yo nunca dejo el auto en ningún lado. De hecho casi ni saco el auto. Lo de las patentes le voy a preguntar a mi papá. Él ya se quejó porque no se las mandan más. A él se la mandan y a mi no me la mandan más. Como yo no me encargo de las cosas bancarias, se encarga él", aseguró Luli.





"Bailando" este 2019 y se prepara con todo para su debut en la pista. La animadora compartirá equipo con Gonzalo Gerber y la coach será Carla Lanzi. Recordemos que Salazar regresará aleste 2019 y se prepara con todo para su debut en la pista. La animadora compartirá equipo cony la coach será