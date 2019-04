La familia de Sergio Denis prohibió el ingreso de la novia del cantante al Sanatorio Los Arcos

Verónica Monti, novia de Sergio Denis, estuvo esta tarde en "Pamela a la tarde" con Pamela David en América Tv y habló de la restricción que la familia del cantante le puso para que pueda ingresar a ver al músico que se accidentó en Tucumán y que ahora pelea por su vida tras ser trasladado a la capital metropolitana. novia deestuvo esta tarde eneny habló de la restricción que la familia del cantante le puso para que pueda ingresar a ver al músico que se accidentó en Tucumán y que ahora pelea por su vida tras ser trasladado a la capital metropolitana.





"Estoy como se puede... Primero que en todo este tiempo estuve leyendo los 6 meses y escuchando audios de Whatsapp de lo que nos escribíamos con Sergio. De golpe veo que está en línea, me llama la atención, obviamente, porque no puede estar en línea, ahí es cuando empiezo a escribir porque sabía que alguien estaba con el teléfono. Nadie me respondió. Le escribía a él porque es una manera de sentirme cerca", contó Monti.





Embed "Ayer Federico (Hoffman) vino al departamento de Héctor, me abrió la puerta, él está al tanto de todo. Vino a vaciar el departamento. Él leyó los 6 meses de audios de Whatsapp y me dijo que no se me ocurra ir a Los Arcos. Cosa que hice ayer pero nunca me dijo que había un impedimento judicial. Tuvimos un cruce de palabras poco feliz. Me dijo eso, que no vaya, le hablé de una manera muy honesta, pero después cuando voy a Los Arcos me encuentro con este impedimento para verlo, firmado por la familia y con el agravante de la firma de Juez". Y agregó: