La experiencia de Fede Bal con Tinder: "Me compré un licorcito y me atendió..."

Podemos Hablar, el ciclo conducido por Federico Bal relató una agradable experiencia al utilizar Tinder, la red social que se utiliza para buscar pareja. Invitado ael ciclo conducido por Andy Kusnetzoff relató una agradable experiencia al utilizar Tinder, la red social que se utiliza para buscar pareja.

"Yo no usaba 'Tinder' acá porque dos minutos después ya lo tienen todos los portales", arrancó Federico. "Estaba en Las Vegas con mi vieja y, te amo, vieja, pero es difícil convivir con mamá. A las 9 de la mañana me despertaba y me hablaba un montón, así que dije 'me bajo Tinder'. Yo ya había probado una vez", continuó.

Y siguió: "Encontré una chica, muy bonita, me habló y estaba a tres cuadras en una residencia. Me dijo que era marplatense y que estaba viviendo ahí. Me dice '¿vos sos Fede el de la tele? Entonces bien, no me da miedo que me robes, podés venir a mi casa'"

"Yo me compré un licorcito, fui y me atendió una hermosa mujer. Nos encantamos, flechazo. Fuimos a ver al DJ Fedde Le Grand en el Mandalay Bay y nos amamos mucho esa noche", concluyó el artista.

