La exnovia de Tyago Griffo: "Hice la denuncia contra él por violencia de género"

Tyago Griffo saltó a la fama de un día para otro. Más allá que hace años forma parte de la banda "Trulala", su ingreso al "Bailando 2017", lo transformó en una celebridad de manera inmediata.





Esa fama le trajo cosas buenas, pero también molestias y dolores de cabeza. Luego de varias idas y vueltas que tuvo su relación con la bailarina Rocío Robles, que llegó a su fin en el verano, también tuvo un romance complicado con una joven cordobesa, Azul López.





La Bomba Tucumana y convivió durante 3 años. El año pasado en una nota había sugerido que la fidelidad no es el fuerte de Tyago. "Le falta el parche para ser pirata", comentaba en ""eso se ve". "Terminamos por muchas cosas, pero terminamos bien", agregaba. Azul fue novia durante 4 años del hijo dey convivió durante 3 años. El año pasado en una nota había sugerido que la fidelidad no es el fuerte de Tyago.comentaba en " Los Ángeles de la mañana " y cuando le preguntaron si era mujeriego atinó a decir un filoso, agregaba.

Rocío Robles y su mensaje de despedida para Tyago Griffo







A diferencia de la tensa relación que Gladys tenía con Rocío, que terminó en un escandaloso cruce en el vivo del "Bailando", Azul se distanció: "Nos quisimos mucho con Tyago, yo tuve mucha relación con su familia y amo a su mamá. Gladys fue cero celosa, un 10 como suegra", enfatizó.





También señalaba que con Tyago siguen teniendo una relación cercana: "Nos seguimos hablando, nunca dejamos de hablarnos", dijo, y reconoció que mientras estaba junto al cantante le llegaron rumores de infidelidad. "Varias veces tuve que perdonarlo", destacó.

Tyago 1







Azul se fue a vivir durante un tiempo a México y cuando regresó al país volvió a tener contacto con él. Y este último fin de semana, se cruzaron en un boliche de Córdoba, "La Costa", y Tyago reaccionó de manera violenta al ver que ella tenía novio nuevo. Lo cierto es quese fue a vivir durante un tiempo ay cuando regresó al país volvió a tener contacto con él. Y este último fin de semana, se cruzaron en un boliche de, y Tyago reaccionó de manera violenta al ver que ella tenía novio nuevo.





"Hice la denuncia contra él por violencia de género. Ya había tenido dos episodios con él durante nuestra relación. Y el viernes me lo cruce en el boliche y me agredió. Después de cantar, bajó del escenario, se dirigió hacia mi donde me apretó fuerte del cuello y se acercó a mi oído para insultarme y decirme 'prostituta, hija de pu... Sucia, te vengo a encontrar acá, sacate el saco que te lo compré yo'. Luego me empujo y se retiró. Hizo esto porque yo estaba con mi novio", relató Azul, quien realizó la denuncia en una Fiscalía de Córdoba el domingo 27 de mayo.

denuncia



Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino