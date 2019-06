La ex de Rodrigo Noya comió una empanada que tenía un clavo y está internada

Si bien la joven ya no está en pareja con el artista del "Marginal", la realidad es que fue el propio Noya el encargado de contar que se encuentra internada por haber ingerido un clavo que estaba dentro de una empanada pedida por delivery.





Según contó Sorrenti, hoy le daría el alta médica tras someterse a varios estudios para confirmar que no sufrió daño alguno en los órganos del aparato digestivo.





"Bueno como ya dijo el papá del nene, estaba con una amiga comiendo empanadas que pedimos en la pizzería AVELLINO MONTIEL 1699 DE MATADEROS, estaba comiendo sentí que trague algo a los segundos mordí lo que se ve en la foto, en este momento estoy internada hasta mañana haciendome estudios", publicó Sofía en su cuenta de Instagram. publicó Sofía en su cuenta de





Y agregó: "UNA VERGÜENZA LOS DEL LOCAL NO ME LLAMARON SOLO MANDARON AL REPARTIDOR A BUSCAR LAS EMPANADAS. Sí parece una locura PUSIERON CLAVOS EN LAS EMPANADAS. Sin pensar en el daño que pueden ocasionar agradezco que mí hijo no estaba conmigo porque podría haber sido el que se coma el clavo. Existe gente mala que solo por bronca con el dueño del local se caga en la gente".

sofia sorrenti 3.jpg



Una desgracia con suerte vivió la joven, madre de, el primer hijo del reconocido actor