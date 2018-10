La ex de Nicolás Cabré aclaró los rumores de infidelidad: ¿Laurita se metió en el medio?

Nicolás Cabré, aclaró los rumores de infidelidad que circulan sobre el actor ante el naciente romance con Josefina Silveyra , la ex deaclaró los rumores de infidelidad que circulan sobre el actor ante el naciente romance con Laurita Fernández





El noviazgo de Josefina y Nicolás duró unos meses y dio la casualidad que al poco tiempo de terminar la relación el actor blanqueó su romance con su compañera de la obra "Sugar".

La morocha fue entrevistada en el ciclo radial "El show del espectáculo" y reconoció que su noviazgo con el actor no terminó por Laurita.





"Suena divertido decir que terminamos porque se metió Laurita. La verdad es que no y les deseo lo mejor. Siempre voy a desear lo mejor para quien haya pertenecido a mi vida. Es parte de mi historia y por algo estuvo en ella", explicó la cantante y modelo.





Y sobre el polémico "me gusta" que dio en las redes sociales a un comentario en contra de la rubia, Silveyra explicó: "Le pongo like a todos los comentarios y con eso no doy a entender que estoy pensando igual. Lo hago automáticamente y no pienso si es lindo o feo lo que me pusieron".