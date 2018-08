La ex mujer de Centeno, Hilda Horovitz, pasó por "Debo Decir": "Lo denuncié por sus maltratos y golpes"

La ex mujer del chofer, visitó el programa deen donde tuvo una pequeña entrevista mano a mano con el conductor.

Allí reconoció que todo lo que denunció sobre Centeno fue por "bronca acumulada de los malos tratos, insultos y golpes". Asimismo, agregó: "Él me usó como testaferra (sic.)".

También dijo que conocía bien a Bacigalupo (el hombre que entregó los cuadernos) y que era un "testaferro" de Centeno.

"Él siempre anotaba. Todo. Él se imaginaba que lo iba a usar cuando Baratta (secretario privado de Julio De Vido) le soltara la mano. Bacigalupo era amigo y testaferro. Lo usó para poner autos a su nombre cuando armó la flota del ministerio", enfatizó Hilda.

Y sentenció: "Centeno siempre me decía que Baratta le daba migajas. Se quejaba de eso. Pero yo no sé cuánta plata significa. Centeno me dijo que varias veces llevó al hijo de De Vido".

