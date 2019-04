La ex de Lavezzi (Yanina Screpante) a Lucía Pedraza: "Cruzate de vereda si te veo porque te mato"

"Todas las tardes" que sale por El Nueve, el periodista Lío Pecoraro dio a conocer la noticia de la supuesta infidelidad de Lucía Pedraza a Nacho Viale con un amigo del productor, Ezequiel "Pocho" Lavezzi. En el programaque sale por, el periodistadio a conocer la noticia de la supuesta infidelidad decon un amigo del productor,





"Con el Pocho todo bien. Lo que se habla ahora no sería una infidelidad porque yo ya no estoy con el Pocho. Yo no descubrí nunca una infidelidad de todas las que se decían. No digo que no me haya sido infiel. En esas veces le creí, no sé ahora", reconoció Yanina. Cierto es que hoy, en LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por El Trece , Yanina Screpante, ex de Lavezzi, habló y confirmó la información brindada por Pecoraro.reconoció Yanina.





Se dijo que Nacho Viale siguió a su pareja con un GPS y la vio salir del departamento de Lavezzi. "Tengo entendido que no estaban en pareja Nacho y ella. La verdad es un poquito de falta de código. La conozco a ella, me sorprendió un montón, en un principio le creí, ella me vino a encarar porque tenemos amigos en común. Ella me vino a decir que no podía creer lo que se estaba diciendo. Le dije que le creía y después me enteré lo del supuesto GPS", contó al respecto.





Y aclaró que no tiene relación de amistad más allá de haberse conocido porque Nacho y Pocho eran muy amigos. "No es mi amiga, pero cuando estaba en París la llevé a todos los lugares, con Pocho, inclusive, que no sé si ya lo miraba o le gustan los amigos del novio, yo no soy amiga de ella, buena onda, pero los que son amigos son ellos. Cero código, encima me vino a mentir en la cara, pero cuando me enteré de esto dije es muy fuerte. Le dije cruzate de vereda cuando me veas porque te voy a matar. No me mientas, no me hables, no tengo ni idea, no pasa nada, cada cual hace lo que quiere", sostuvo.





Por último afirmó que la modelo confirmó la historia de amor encubierta con el deportista: "Me dijo, tenés razón que estés enojada, me mandé una cagada, me re afirmó que fue así. Yo todo esto que se rumorea ya lo sabía de antemano porque tenemos mucha gente en común. Nacho y Pocho son amigos, supuestamente eran amigos".





Pero Yanina no fue la única que habló; también lo hizo Lucía que regresaba de un viaje en el exterior y fue abordada por el mismo ciclo televisivo. "Estoy bien, la pasamos lindo, espectacular. Hubo reconciliación. Me estoy enterando ahora que dijeron eso. No tengo idea, no voy a darle protagonismo a alguien que lo quiere tal vez", contó la modelo.



Sobre los dichos de Screpante, subrayó: "Los conozco a los dos, pero no soy amigo de ninguno. Nacho se conoce. No pasó nada".

Quien vino con ella en el vuelo es su novio, Nacho Viale. El viaje fue para sellar la reconciliación. Sobre el rumor de infidelidad, Viale fue tajante: "Es un delirio, me causa gracia, no tengo una amistad con el Pocho, hay fotos sociales".