Maju Lozano, "Todas las tardes", se dio a conocer la historia de la denuncia por violencia de género que Sofía Krutoy le hizo a Sander, hermano de la actriz y coreógrafa Reina Reech. Esta semana, en el programa dese dio a conocer la historia de la denuncia por violencia de género quehermano de la actriz y coreógrafa





Según el relato en televisión, el hombre le propinó una brutal golpiza que le generaron varias lesiones que ayer en la OVF (oficina de violencia familiar) fueron constatadas por psicólogos y personal médico.





Primiciasya.com dialogó con ella hace pocas horas y relató: "Ayer amplié la denuncia porque tuve una amenaza del padre de la nena, de Sander, que si yo no me retractaba en televisión y no levantaba la denuncia me iba a quitar a la nena. Es imposible a menos que un Juez lo determinara. Juega con eso, con ese dolor, es horrible lo que está pasando y haciendo. Desconozco a la persona con la que estuve durante dos años. Es un perverso".

"Yo estoy con mi hija, nadie le importa cómo está la bebé, a nadie, de la familia, quizá es mejor que no tenga contacto con gente tan tóxica. Ayer estuve 7 horas en la OVD (oficina de violencia doméstica) con un equipo de psicólogos y médicos que constataron mis lesiones", agregó.





Asimismo, Sofía dijo que nadie de la familia de Sander se comunicó con ella para ver cómo estaba su hija y ofrecerse por si le faltaba algo. "Estoy con conflictos, no solamente por violencia de género, pero también no se está haciendo cargo de la cuota alimentaria ni de la vivienda. Mi bebé y yo estamos parando en la casa de amigos que nos están conteniendo con techo. Yo le mandé un mensaje de texto, a él y a su hermana, a la otra hermana que nos es Reina Reech. Para que se lo comunique y me bloquearon. Nadie de la familia me pregunta si a la nena la falta leche, comida, algo. Ella necesita un nido contenedor. Todavía no tiene un año...".

Sander



"No se hace cargo de la bebé, la estoy criando sola, quiero que se sepa porque los golpes y la paliza que me dio (que me podía haber matado). Evidentemente no se quiere hacer cargo, cualquier persona puede trabajar para ayudar a la madre de su hija", finalizó.