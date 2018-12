La esposa de Juan Darthés contó si está separada del actor

Juan Darthés y María Leone, su esposa, atraviesan una crisis que derivó en una inminente separación. Todo tiene que ver con la denuncia por supuesto abuso con acceso carnal que le hizo la actriz Thelma Fardin en Nicaragua, país donde en 2009 compartieron una gira con el programa "Patito Feo". Hoy comenzó a circular el rumor de que, su esposa, atraviesan una crisis que derivó en una inminente separación. Todo tiene que ver con la denuncia por supuesto abuso con acceso carnal que le hizo la actrizen, país donde en 2009 compartieron una gira con el programa





Karina Iavícoli del programa de Ángel de Brito, "Los ángeles de la mañana", logró hablar con María. Ante esto, la periodistadel programa delogró hablar con





"En las últimas horas salió publicado que estaba trabajando en Brasil, en un supermercado, o en un bar, y que se había separado. Pero el tema es así. Vamos para atrás para entender. Él tiene un hermano, que vive en Rosario y que se llama Roberto, es quien lo acoge en primera medida, porque nadie entendía por qué salió desde Rosario a Brasil, y es porque estuvo guardado en un barrio que se llama Kentucky, que es muy reconocido y de gente de cierto poder adquisitivo", contó Karina.





Y agregó: "Él lo protege y lo lleva al aeropuerto con sus dos hijos (Juan Tomás y Gianfranco). Darthés viaja con Gian. Ayer hablé con Gian, que estaba muy nervioso, y me dijo que hable con su mamá. Yo lo que quería saber era si (Juan) se había separado de María Leone. El teléfono al que llamé es al de la madre, pero me atendió el hijo. Él me dijo 'mi mamá ya te va a contestar'. María no está separada. Ellos no están separados. De hecho, ella se quedó acá (Buenos Aires) para hacer unas cosas en la casa. La casa que tienen en Nordelta está en venta. Y lo que sé es que en una semana, aproximadamente, María estaría viajando a San Pablo para acompañar a Juan Darthés".