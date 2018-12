La escena viral de Juan Darthés en "Soy gitano": "¿Vos viste cuando un no es un sí?"

violación, en las "Soy gitano" (2003), Pol-Ka, bajo su personaje de Josemi, en donde en charla con Toti Ciliberto ("Tomate" en la historia) habla de las mujeres. A raíz de la fuerte denuncia de Thelma Fardin por, en las redes sociales comenzó a circular una escena de Juan Darthés en la ficción(2003),, bajo su personaje de, en donde en charla con("en la historia) habla de las mujeres.

Embed







"¿Como va la cosa? De a poquito va aflojando. por ejemplo, hoy la invité a salir, así de sorpresa. Al principio no quería, la familia me odia, ella tiene un poco de miedo. Por eso yo le dije que necesitábamos un tiempo para conocernos y esas cosas y aceptó", le comentaba en la escena Darthés a Ciliberto.





"¿Y aceptó así de fácil, de rápido?", preguntó Toti. "Me lo dio a entender, ¿vos viste cuando un no es un sí?", fue la polémica frase de Juan bajo su personaje. "Para mí un no, es un no", finalizó Ciliberto.



El video con la polémica escena.