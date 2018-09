La escandalosa pelea entre Mica Viciconte y Laurita Fernández en el Bailando

"¿Qué te pasa con Laurita Fernández? Escuché que decías que era falsa, aburrida y mala compañera", le preguntó Ángel de Brito a le preguntó Ángel de Brito a Mica Viciconte . Las cosas entre las chicas ya venían mal y anoche, una chispa sirvió para que todo explotara entre ellas.

"Sí, es verdad", contestó la novia de Cubero. Y agregó: "Trabajé con ella en otro programa y cuando sufrí maltrato, se puso del lado de la producción y no de la participante", reveló.

"¿Te aburre como jurado o como figura?", quiso saber Tinelli. "Me parece que no es justa como jurado. Cuando está su mamá, habla 4 horas y le pone un diez. En la eliminación, se fueron dos muy buenas parejas y no fue justo", sentenció Micaela.

"¿Te quedó algo más atragantado?", azuzó de Brito. "No, ahora estoy re bien. Ella no va a cambiar el puntaje porque yo le chupe las medias como hacen un montón. Prefiero que me odien por como soy a ser falsa y que me quieran por eso", contestó.

"¿Laurita vino?", disparó el periodista, invitando a Laurita al despelote. "Sí, vine. Lo que pasa es que no necesito hablar mal de los demás para sentirme bien", tiró la rubia.

Más tarde, Micaela explicó el encono con su ex compañera: "Cuando la conocí pensé que era una buena mina, después me di cuenta que no. Ella no tiene amigas mujeres y no la quiere nadie del ambiente, por algo es".

"Respecto a lo que dijiste, es lo que vos pensás. No voy a discutir con vos, no me interesa", le contestó Laura.

"Te creés más por estar ahí", concluyó Mica.

