La emotiva experiencia espiritual de Luciano Cáceres con su madre antes de morir

Luciano Cáceres contó la conmovedora experiencia que vivió con su madre antes de que falleciera, producto de una larga enfermedad. "Creo en el Universo y en los ángeles por una situación que viví", indicó. Por primera vez,contó la conmovedora experiencia que vivió con su madre antes de que falleciera, producto de una larga enfermedad.indicó.





"PH, Podemos Hablar" (Telefe), el actor reveló: "Mi vieja tuvo 7 años cáncer e hizo todos los tratamientos convencionales, pero el ultimo año los abandonó todos y decidió hacer terapia alternativa y reiki". Invitado al programael actor reveló:





Y continuó: "Ese fue su mejor año, estuvo fuerte, con pelo, en peso, comía pero cayó en coma y yo me enojé mucho. Llame a la mujer con la que hacía reiki, que en ese entonces estaba de viaje, y me dijo que tenía que aprender a soltar, pero yo no lo entendía".





Ante el silencio de los demás invitados, Luciano explicó que cuando su madre salió del coma empezó a "establecer un fuerte vínculo sin palabras". "Era el único que podía entender todo lo que decía sin escucharla, todos me preguntaban a mí qué quería. Fue un mes de mucha agonía".





"En ese momento volvió a caer en coma y cuando salió, entro a la habitación y la veo con el puño cerrado. Entonces le pregunté qué hacía y me dice que estaba agarrada a su ángel". Ante la incertidumbre del momento, el actor contó que le llevó a su madre un cuadro pintado a mano que tenía en su casa e incluso le preguntaba qué necesitaba para cumplir con todos sus deseos.





"Ella estaba muy relajada, y muy feliz, siempre me señalaba donde estaba su ángel", resaltó. Fue entonces cuando la madre le pidió una profesora de Reiki. Él pudo concretar un encuentro para el sábado, pero la mujer volvió a caer en coma un miércoles.





"Los médicos me decían que no salía, y cuando llegó el sábado le cuento a la enfermera para que deje pasar a esta mujer que yo había llamado. Ella entra y cuando sale me dice que no puede hacer nada y que tenía que pasar yo", agregó.





"Entonces me hizo pasar y le puse las manos como ella me explicó arriba de su cuerpo y mi mamá abrió los ojos. Ahí le dije que agarrara su ángel, que nos había hecho muy feliz, y se fue. Cómo no creer", finalizó Cáceres emocionando a todos con su historia.