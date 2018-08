La emoción de Débora DAmato durante su ecografía en vivo, en el programa de Moria Casán

Moria Casán conduce por América y se emocionó cuando mediante una ecografía, logró escuchar el corazoncito de la pequeña Lola. Débora D'Amato está embarazada de seis meses y este martes, la panelista de Intrusos visitó el ciclo Incorrectas queconduce pory se emocionó cuando mediante una ecografía, logró escuchar el corazoncito de la pequeña

"Decime Débora, ¿qué te decidió a ser mamá soltera?, lo cual me parece un acto absolutamente maravilloso, lanzado. Igual que Kämpfer, me parece tan dulce, tan de valor, sola, sin depender de un hombre. En la vida hay que jugarse por las cosas que uno quiere, el amor", le preguntó la conductora.

"Solamente el amor, porque la estructura familiar inclusive, mi mamá grande, en una etapa en la que sus nietos son grandes... el otro día me dijo, '¿vos sos consciente de lo que le trajiste a esta familia con Lola?'. Y yo pensaba que me hablaba de mí, y le digo 'sí mamá', y me dice 'pero no te estoy hablando de vos, te estoy hablando de mí'. Mi mamá es como que revivió, entonces todos los días de mi vida, cuando me despierto, me felicito por la decisión que tomé al ver la alegría de mi madre y la de mi familia, obviamente. Mi hermana está en un estado de locura y mis sobrinos", contó D'Amato.

Más tarde, el momento más emotivo tocó su punto álgido cuando Débora escuchó los latidos de su hijita: "En el momento en el que conecto me doy cuenta de lo que está por pasar, cuando veo las ecografías o cuando pasan determinadas cosas me doy cuenta del momento que estoy viviendo. Después me choco con todo. Voy sola a hacerme las ecografías. Hasta ahora fui sola, es hermoso, me fascina el momento".

