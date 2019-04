La dura respuesta del "Chino" Darín a una chica que lo criticó por su acento español en una película

"Durante la tormenta", una seguidora del Chino Darín le realizó una dura crítica en Twitter por su acento en el filme. Tras el estreno de la película españolauna seguidora delle realizó una dura crítica enpor su acento en el filme.





"El Chino Darín hablando con acento gallego. Ja, ja, ja, ja, ja... Así somos los argentinos, estamos 5 minutos en España y hablamos como Sabina. Acá hay venezolanos que viven hace 40 años y cuando hablan parece que estuvieran cantando Cachita", señaló una usuaria.





Ricardo Darín no hizo caso omiso al comentario y le contestó. Y aunque en las redes sociales es muy frecuente recibir críticas, en esta ocasión el hijo deno hizo caso omiso al comentario y le contestó.

Embed Y vos crees que hablo así en mi vida cotidiana?! No se te ocurrió pensar en el concepto de “ficción”? También creés que las tormentas generan interferencias espacio temporales? — Chino Darín (@chinodarin) 2 de abril de 2019







"¡¿Y vos creés que hablo así en mi vida cotidiana?! ¿No se te ocurrió pensar en el concepto de "ficción"? ¿También creés que las tormentas generan interferencias espacio temporales?", indicó, en referencia a la trama de la película, que cuenta cómo una misteriosa interferencia entre dos épocas provoca que una madre salve la vida de un niño que habitó su casa dos décadas años antes.





A la discusión se sumó el productor y socio de Sebastián Ortega, Pablo Cullel, con quien el joven actor trabajó en varias ocasiones. "¿¿Para qué les contestás Chino?? Hay que ignorar a la gente que destila resentimiento...", le recomendó.





Fue entonces que el Chino decidió tomarse el asunto con humor. "Me divierte un poco la verdad. Soy combativo, ¡qué le voy a hacer! No me gusta dejar pasar un offside", dijo.