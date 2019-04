La dura respuesta de Dalma Maradona ante las críticas por el apodo de su hija

Roma, la hija de Dalma Maradona, cumplió un mes de vida. Su madre le dedicó un posteo donde la llama con el apodo "Pipita". , la hija decumplió un mes de vida. Su madre le dedicó un posteo donde la llama con el apodo





"¡Hace un mes cambiaste mi vida como nunca me lo podría haber imaginado! ¡No hay nada que me guste más que ser tu mamá Pipita mía! Sos tan linda, tan buena... ¡Te prometo que siempre voy a hacer todo para que seas feliz! ¡Sos lo más hermoso de mi vida! ¡Feliz cumplemes hijita bombón! ¡TE AMO PARA SIEMPRE!", escribió la actriz.





Y en los comentarios, una seguidora criticó el apodo "Pipita" y Dalma respondió de una manera muy fuerte. La hija de Diego publicó una foto donde hace que su bebé haga "fuck you" con sus dedos y la frase "para la gilada que critica a mi mamá".





El texto que acompaña no pierde la tónica: "Una pelotuda me escribe diciéndome que no le diga PIPITA a mi hija porque no es ELEGANTE". Mirá: