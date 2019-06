La dura historia Pablo Jerez, el campeón del mundo con Boca que peleó por una obra social para su hija

La carrera de Pablo empezó a caerse cuando su hija Zoe que hoy tiene 14 años tuvo un problema por una bacteria intrahospitalaria que derivó en hidrocefalia.





Jerez contó en charla con Fabián Doman que nunca se lo dijo a su director técnico de aquel entonces, Carlos Bianchi. "Nunca le conté nada. No lo sabe. Yo iba sin dormir, mal alimentado. Quería participar en alta competencia sin descansar", expresó. contó en charla conque nunca se lo dijo a su director técnico de aquel entonces,expresó.





Como padre no se iba a despegar ni un minuto de al lado de su hija Zoe que estuvo meses internada. "Desde el 2003 para acá todo se vino a pique. Por suerte tuve un buen pasar y le di los mejores tratamientos. Hoy tengo que luchar por volver a tener una obra social. Por suerte la gente del club Mitland me incorporó como jugador y tengo la obra social de agremiados. Pero no puedo figurar hasta los 50 años", agregó.





Pablo no quiere plata, solo armarse para tener un trabajo digno que le permita costear el tratamiento crónico que tiene su hija. "Yo no pido plata, quiero tener y buscar un trabajo para cuando tenga que dejar de jugar", contó.





Nota completa:

Ense le puso un freno a la grieta y a la política y se le dio lugar a la dura historia de vida deel ex jugador de Boca que ganó una libertadores y una copa Intercontinental.