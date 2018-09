Javier Milei estuvo el domingo en el ciclo "Debo decir" que conduce Luis Novaresio por América y sorprendió con su fuerte historia familiar. El mediático economistaestuvo el domingo en el cicloque conducepory sorprendió con su fuerte historia familiar.

Luego de escuchar el relato de Mar Torres sobre su vida y lo que padeció por ser gorda, Milei contó que de chico sufrió maltrato físico por parte de su padre, que le hacía bullying, y que hace más de ocho años no ve a sus padres.

"De chico sufrí maltrato físico por parte de mi papá, me hacía bullying, me decía que iba a ser un inútil. No hablo hace muchos años con él y hace ocho años que no veo a mis padres", expresó Milei.





