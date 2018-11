La dura confesión de Nazarena Vélez: "¿Una potra, no? Acá tomaba anfetaminas"

Nazarena Vélez disparó un durísimo comunicado luego de verse en un video que recuerda su participación de Casados con hijos de hace más de diez años, época en la cual, según relató ella misma, estaba inmersa en el infierno de las anfetaminas. disparó un durísimo comunicado luego de verse en un video que recuerda su participación de Casados con hijos de hace más de diez años, época en la cual, según relató ella misma, estaba inmersa en el infierno de las anfetaminas.

"¿Una potra, no? Igual les cuento, acá tomaba anfetaminas y fue el peor momento a nivel salud. Fue cuando más trabajo tenía, no dormía, tenía constantemente taquicardia y la migraña me mataba. Vivía de mal humor y temblaba muchísimo. Los trabajos copados fue lo único lindo que recuerdo de esta época, después sinceramente fue NEFASTO todo!!!, que lamentablemente terminó con mis papás haciendo de enfermeros las 24 hs del día durante más de tres meses para no dejarme internada", arranca el texto que Naza publicó en Instagram.

"¿Estaba linda? Sí ¿Estaba sana? No ¿Era feliz? No. Choqué varias veces, vivía en ambulancias y guardias medicas", continuó.

"Busca un afuera que te guste pero no te enferme. Amate. Hoy pruebo cosas naturales, nada prohibido ni mágico, si tomo algo es avalado por médicos y de venta libre, voy a empezar yoga y me bajé una app para hacer ejercicios en casa", aconsejó.

"Disfruto cada cosa que como, no me culpo, no me juzgo, la empecé a pasar bien y se la hago pasar bien a mi familia. La vida nos regala un cheque por 24 hs NO LO TIRES", dijo luego.

"Gustate Vos!!!!! no lo hagas para los demás. Aprendí que la mirada externa me condiciona, entonces sólo me importa la mía (si no te gustó mira para otro lado), porque hoy por sobre TODO me importa LA VIDA", subrayó.

"Sé perfectamente cuánto sufren los que se quedan cuando alguien muere, y yo tenía en mis manos todos los boletos que me llevarían a la MUERTE. (No me lo contó nadie, Lo viví, lo sufrí, y lo aprendí)", concluyó su mensaje Nazarena Vélez.

