La dulce foto de Flor Bertotti y Fede Amador en la cama: "Las mismas ganas de..."

Florencia Bertotti y Federico Amador son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo que manifiestan lo que sienten en las son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo que manifiestan lo que sienten en las redes sociales





Con motivo del fin de año, la famosa publicó palabras muy especiales para describir lo que fue este 2018 en una postal con su novio.





Recordemos que en las últimos días, la artista respondió sobre una declaración que había dicho: irse al campo con Federico Amador a vivir. "Al principio tuvimos esa fantasía a full. Pero después bajamos un cambio, dimensionamos un poco nuestras vidas, la de los chicos (Romeo de parte de ella y Vito y Ciro de parte de él) y nos dimos cuenta de que no estamos para eso. El proyecto del campo lo imagino más para una segunda etapa de nuestras vidas, recibiendo ahí a nuestros hijos y nietos", aseguró.





Con respecto a no tener hijos en común con su pareja, afirmó que "Con Fede nos conocimos ya siendo padres ambos y prácticamente no tuvimos etapa de noviazgo, viajes juntos... Nos conocimos y al toque fuimos una familia ensamblada con una banda de pibes correteando por ahí. Nuestros momentos de soledad sólo aparecían cuando los chicos se iban con sus otros padres y ahí aprovechábamos a full para nuestra vida de pareja. Con Fede morimos por tener más hijos, pero enseguida nos aparece la duda de si eso no cortará esa vida de salidas y viajes cada tanto y dormidas hasta cualquier hora", cerró.