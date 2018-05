La dramÃ¡tica revelaciÃ³n de Agustina KÃ¤mpfer sobre el parto de su bebÃ©

Agustina Kämpfer dio a luz a su hijo, Juan, fruto de la decisión que tomó con su amigo Agustín Badaracco de unirse para ser padres. El pasado 20 de octubre,dio a luz a su hijo,, fruto de la decisión que tomó con su amigode unirse para ser padres.





"Incorrectas" (América TV) describió cómo fue el nacimiento del bebé y confesó un duro momento que le toco vivir en esa oportunidad. Lo cierto es que en una nota con Pronto, la periodista y panelista dedescribió cómo fue el nacimiento del bebé y confesó un duro momento que le toco vivir en esa oportunidad.

"Juan nació por cesárea porque fueron siete horas de trabajo de parto y no pudo ser natural porque estaba tan dolorida que les pedí a los doctores ir a cesárea. 'Le estoy tocando la cabecita, ya sale, aguantá un poquito más', me decían. Pero no pude. 'Una contracción más y me muero de dolor', les respondí. Me habían puesto dos veces la peridural y no había caso. Agustín presenció el parto y Juan nació agotado. Le di un besito y se lo llevaron para hacerle una pequeña reanimación", reveló Agustina.





"¿Una reanimación?", repreguntó el periodista. Y Kämpfer remarcó: "Sí, se lo llevaron unos 15 minutos y fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Lo reanimaron porque nació cansado. ¡Fue tremendo mi susto! Le di un beso así, todo lleno de placenta, y le dije: 'Te amo con todo mi corazón', y se lo llevaron. Agustín estuvo con él y salió todo bien, pero yo me asusté muchísimo".