La directora Julieta Sans destrozó el papel de Flavio Mendoza en "EDHA"

De hecho, en 2015 Sans realizó el documental sobre "Guido models", la agencia que creó Fuentes, fallecido en febrero de este año por causas que aún se desconocen.

PrimiciasYa pudo entrevistar a Julieta, que apuntó contra el guión que le armaron a Flavio.

Mi opinión sobre el personaje es que es superficial y está lleno de clichés como toda la serie pero no los puedo acusar de copiarse de la persona real porque es algo que se hace en la mayoría de las series o películas de ficción. Por eso siempre dicen 'Cualquier coincidencia con la realidad...'

¿Cuál es tu crítica hacia el guión?

El guión en general me parece malo. En particular con respecto a algunas escenas de Yastin, me parece muy desprolijo y sobre todo poco imaginativo cómo prácticamente reprodujeron el diálogo de una escena del largo documental que dirigí sobre Guido Models (cuando las chicas ensayan en la calle y Guido habla de la importancia de practicar con los tacos y que muevan más las caderas al caminar). Lo que sí me parece de una estigmatización aberrante es que al final el personaje que quería lograr algo de integración social en el mundo de la moda intente financiarse por medio del tráfico de drogas, usando a las chicas de mulas. Este detalle sí me parece deleznable e inexcusable y no tiene nada que ver con lo que hacía Guido, obviamente.





¿Cómo conociste a los hermanos Fuentes?

Conocí a Guido a través de un artículo en el diario y me acerqué a él para fotografiar y filmar sus actividades con Guido Models. Trabajamos varios años juntos para hacer el documental. Julio lo ayudaba con los peinados.





¿Qué pensás de la serie en general?

Pienso que Edha es un producto para consumo masificado donde se desaprovechó el talento de muchísima gente justamente por el afán de masificar productos de un estudio gigante como Netflix, que claramente metió la mano en todo y arruinó algo que podría haber estado bien.





Ante este tema, Flavio Mendoza fue contactado por este medio y marcó su postura: "En este momento de mi vida, no me vengan con boludeces. Un poco de sentido común, ¿no? Adiós".