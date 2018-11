La devolución de Lourdes Sánchez que hizo explotar a Sol Pérez

Anoche, en el Bailando, Sol Pérez protagonizó un fuerte cruce con los jurados y miembros del BAR y terminó por retirarse del estudio dejando colgado a Marcelo Tinelli.

La furia de la rubia comenzó paulatinamente cuando al calificarla, Ángel de Brito le recordó que ella "no era una artista", Más tarde, tras asegurar que "no entendía la función del BAR", Lourdes Sánchez arremetió disparando que "es lógico que no entiendas, porque no sabés de técnica",

Pero la gota que colmó la paciencia de Solcito fue el comentario de Lourdes, cuando la mujer del Chato Prada afirmó que "Inés Stork bailó mejor" que ella. 'Les mando un beso a todos, chau', dijo y abandonó el estudio.

"Esa es Sol Pérez, una maleducada", se le escuchó decir a Lourdes.

