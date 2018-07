La declaración de amor de Ivana Nadal: "Y cuando creía que me las sabía todas, llegaste vos"

"Y cuando creía que me las sabía todas, que tenía todo organizado en mi vida, que nada podía mejorar... Llegaste vos. Con tu seguridad que te caracteriza y esa sonrisa compradora. Con esa mirada dulce que se esconde atrás de dos ojitos que luchan por ser verdes", expresó Ivana.

"Con ese cuerpo perfecto, que se convirtió en mi fucking debilidad absoluta. Con esa boca suave llena de besos para darme y ese olorcito en tu piel que me hace agua la boca. Con todo ese hombre que sos, y en ese bebé mimoso que te convertís. Con todo eso, me enamoraste. Gracias @matiasmasera por mostrarme que estaba equivocada y todavía me falta mucho por aprender. Te amo", agregó enganchadísima.