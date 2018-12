La decisión de Nazarena Vélez cuando se enteró que Barbie hará temporada cerca de Fede Bal

Nazarena Vélez y Federico Bal. La actriz no olvida la escandalosa separación de los jóvenes y las posteriores denuncias por violencia de Barbie. Y aunque la Justicia haya fallado a favor del hijo de Carmen Barbieri, el odio de la rubia hacia el ex de su hija, no se extingue. Si hay una guerra que seguramente no tendrá fin, es la de. La actriz no olvida la escandalosa separación de los jóvenes y las posteriores denuncias por violencia de Barbie. Y aunque la Justicia haya fallado a favor del hijo deel odio de la rubia hacia el ex de su hija, no se extingue.

Horas atrás, en una entrevista televisiva, Nazarena volvió a referirse al tema y reveló que se irá con su hija a Mar del Plata, porque se enteró que Fede estará haciendo temporada muy cerca de donde Barbie estará haciendo lo propio.

"La verdad es que voy más para estar cerca de Barbie. Obviamente que necesito laburar. Pero es un verano fuerte para ella porque es el primero que hace temporada en el que tiene cerca a la persona que denunció", dijo en Cortá por Lozano.

Luego continuó: "Barbie me dijo que había cerrado con Derechas, se iba a Mar del Plata y yo sabía que el otro también se iba con su madre allá. Ella me dijo 'siento como una cosita acá en el pecho' y ahí empecé a ver todas las propuestas que tenía de Mar del Plata y le dije 'me voy para allá con vos'".

"Que Barbie me haya dicho que sentía esa incomodidad a mí me alcanzó y me sobró para decir 'mamá va'. Igual sé que es una mujer de 24 años muy bien parada, que sabe defenderse y que no va a pasar nada porque no creo que sea tan imbécil el tipo este pero si estoy cerca me siento mucho mejor. No es que ella me lo pidió pero yo le dije 'mamá va'", concluyó.

Mirá el video!

