La cruda respuesta de la Chilindrina sobre si volvería a trabajar con Doña Florinda

María Antonieta de las Nieves reapareció en el estreno de una obra de teatro en Ciudad de México, donde habló de los problemas de salud de su marido, y de la posibilidad de trabajar con sus ex compañeros del Chavo del 8.

Al cuestionarle si estaría dispuesta a dejar sus diferencias con Florinda Meza y trabajar junto con ella en algún proyecto, De Las Nieves dijo que sí.

"Las cosas feas ya pasaron, y ya pasó el siglo cuando pasaron", señaló la actriz.

Pero más tarde, la actriz lo pensó mejor y se retractó de lo dicho: : "Lo peor que puede tener una persona es ser rencorosa, el rencor te hace muchísimo daño. Lo que pasó, pasó. Yo creo que ya está perdonado, desde hace mucho. Han sido demasiados años como para seguir teniendo ese rencor, claro, con que no te vuelvan a hacer cosas, es suficiente. No sé. Es muy difícil que dos actrices, parecidas lo que hacemos ella y yo, tengan el papel estelar en la obra, y entonces ella va a querer hacer el estelar, y yo también. Así que no creo".

