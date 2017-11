La crítica de Nico Scarpino ante la crisis de ficciones: "Hacen falta libros más interesantes"

En una entrevista con PrimiciasYa.com, Nicolás Scarpino sostuvo que hacen falta pensar ideas y modos de producción originales, al ser consultado sobre la falta de ficciones en la televisión argentina.

"Lo que está pasando con las ficciones en televisión es cíclico, parece que cada tanto nos va pasando este tipo de situaciones, me parece que estamos en un momento de quiebre donde hay que volver a redirigir el tema de la televisión argentina. Hacen falta libro más interesantes porque creo que la gente te marca cuál es la dirección de lo que quiere ver. Hay mucha gente que hoy se tira más por una serie en Netflix que por un canal de aire. Y si se tira por un canal de aire opta por una lata que por una ficción nacional. Hay que renovar la situación y que tenga lo que la gente está pidiendo", señaló el actor.

Luego, cuando se le preguntó si piensa que las latas extranjeras le quita trabajo a ellos, indicó: "Los actores somos una raza muy particular. Cuando hay épocas donde se hacen muchas tiras uno se queja porque trabaja mucho. Y cuando no hay ficciones, también se queja porque no hay ficciones. Por eso creo que es muy particular de cada uno. Yo siempre que tengo trabajo soy un agradecido, lo disfruto. Y cuando uno entiende que cuando no hay ficciones se termina la profesión, se equivoca. Siempre hay lugares donde uno puede desarrollar la profesión, sea en tele, cine o teatro".

Abocado al teatro, por el momento Nico no volverá a la pantalla chica: "Estuve en tratativas para hacer la nueva tira de Pol-Ka para Canal 13, y me coincide directamente con la temporada de Mar del Plata y no lo puedo hacer. Pero siempre a la expectativa para ver qué sucede y agradecido a Adrián Suar que siempre me tiene en sus pensamientos y proyectos".

Scarpino es uno de los protagonistas de la obra teatral que produce Javier Faroni, "Como el culo", que hará temporada en Mar del Plata: "Es una alegría hacer teatro en un año que tuvo revancha y tuvimos muchos más espectadores que el año pasado. No nos fue como el culo (risas) y ahora estamos preparándonos para el verano".

