Jimena Barón regresó de Miami, Estados Unidos, donde viajó para trabajar en su segundo disco de estudio. regresó de, donde viajó para trabajar en su segundo disco de estudio.





Mauro Caiazza quedó al cuidado de su hijo Morrison y una anécdota de él con respecto al niño dio pie para un comentario hot de la cantante y actriz. Su novioquedó al cuidado de su hijoy una anécdota de él con respecto al niño dio pie para un comentario hot de la cantante y actriz.





Barón comentó: "Qué romántico chat pre encuentro. Mauro Caiazza me cuenta que tuvo que limpiarle el culo a Momo y yo lo contesto que...". A través de Instagram Stories,comentó:





Junto a su comentario se ve una captura de una conversación de WhatsApp entre ellos, en las que la cantante le contesta: "Welcome to paderhood. Yo me tomo tu... (sic)".





A esto, ella agregó un comentario sobre eso: "¿Engordará? No. Debería ser obesa". Están a full, no hay dudas.