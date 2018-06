La conmovedora carta de Adabel Guerrero a su padre ausente

Adabel Guerrero pasó por algunos altibajos emocionales tras el nacimiento de Lola y ahora, la bailarina, reflexionó sobre su padre, a quien le dedicó una desgarradora carta que compartió en pasó por algunos altibajos emocionales tras el nacimiento dey ahora, la bailarina, reflexionó sobre su padre, a quien le dedicó una desgarradora carta que compartió en Instagram

"¿Alguien puede hacerle llegar esta carta a mi viejo? (Eduardo Humberto Guerrero)", consultó Adabel, con esperanzas de que su progenitor, quien la abandonó de pequeña, leyera la impactante misiva.

"Hola Pa: Me hubiera gustado escribir esta carta en papel como se hacía antes, como cuando te escribía hace 30 años atrás, pero no sabría a dónde mandártela así que la escribo de esta forma porque mi intención es que te llegue de alguna manera. Hace muchos años una psicóloga me decía que, para completar vacíos que tenía respecto a mi relación con vos, te escriba una carta. Una carta que no te haría llegar, ya que era para mi niña interior; pero nunca sentí el deseo de llevarlo a cabo porque nada bueno salía de mi cabeza. Hoy tengo a mi hija en brazos (de hecho estoy escribiendo con Lola acostada en mi pecho) y pensaba: -Pobre mi viejo! La verdad es que no tengo la menor idea de qué fue lo que pasó y creo que nunca lo voy a saber (me encantaría). Aunque no sé si hoy por hoy va a cambiar en algo las cosas. Me dio lástima al pensar en lo que te perdiste. No creo que no hayas querido vivirlo porque te considero un buen tipo (y al ser un hombre de cáncer sé que sos un tipo sensible). Me dio pena por vos y por mi vieja. Recién miraba a Lola a los ojitos y sentía el amor más maravilloso y profundo que jamás he sentido. Y trataba de recordar momentos en los que pasamos juntos y me los imagino maravillosos. Una hija con su papá, puro amor. Y después pienso: qué pasó? Porque no estuvo?

Aprovecho esta carta para pedirte perdón. Perdón porque sé que yo tampoco tuve las mejores actitudes hacía con vos, y me di cuenta de eso ya de grande. De chica sólo hacía las cosas que defendían la postura que había tomado mi mamá, porque ella era mi sol y la defendía a muerte, equivocada o no. Con sus defectos y sus virtudes era el ser que más amaba. Lamento que la relación entre uds no haya sido buena sino las cosas hubieran sido diferentes, quizás no. No sé qué pasó. Puedo imaginar, juntar pedazos rotos de recuerdos, pero nunca voy a saber la verdad. Y no creo que me la digas porque sos un caballero o un cobarde. Y está bien que así sea.

Hoy quiero decirte que lo lamento mucho. Lamento que no hayas podido vivir estos momentos mágicos con un hijo. Momentos que ya no van a volver nunca más. La puta madre, Lola es tan parecida a vos!! La vida me pone pruebas en el camino para sanarme, para aprender de que esto jamás me lo perdería por nada del mundo. Ojalá hayas vivido cosas tan hermosas como lo es mirar a tu bebé a los ojos y entender el universo. Lamento que mi niña Adabel no haya podido tener a su papá, le hizo mucha falta. Hoy por hoy mi niña ya es mamá de una hermosa niña, Lola"., concluye Adabel.

