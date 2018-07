La confesión metrosexual del Pelado López: "Me dejé poner por primera vez..."

Guillermo López sorprendió al revelar los nuevos tips de belleza que le enseñó Nella Ghorghor, con quien sale desde hace 4 meses.

"Yo tengo 49 señora y estoy nuevo. ¿Sabés por qué? Hago un exprimido que me recomendó Nella Ghorghor que tiene limón, naranja y manzana verde, en ese orden", arrancó el Pelado en su programa "Todo x hoy", El Nueve.

"El limón es depurativo, limpia el hígado, la manzana verde también es muy buena, y la naranja tiene Vitamina C. Acá mi nutricionista (por su novia que estaba detrás de cámara) me está diciendo que lo bueno es no sacarle la cáscara", agregó.





Y cerró: "Anoche me dejé poner por primera vez cremita antiarrugas. ¿Está mal? En el programa de Leo Montero hicieron un juego en el que preguntaban quién era más grande entre Sebastián Wainraich y yo. Y dijeron Wainraich. ¿Por qué? Porque me dejo poner cremita a la noche. Es suave, ella viene con lo deditos y yo pongo la cara".

